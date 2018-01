Hatoyama promete corte de 25% nas emissões de gases-estufa

Associated Press,

O novo primeiro-ministro do Japão comprometeu-se com um profundo corte nas emissões de gases causadores do efeito estufa. Yukio Hatoyama disse a líderes mundiais, reunidos nas Nações Unidas, que seu país tem como meta obter um corte de 25% nas emissões até 2020, sobre o nível de 1990.

Ele acrescentou que o Japão está pronto para contribuir com dinheiro e ajuda tecnológica na ajuda aos países pobres que busquem cortar emissões. Ele pediu um "quadro internacional justo e eficiente" que permita que todos os países façam cortes.

Líderes mundiais estão tentando gerar impulso para as negociações de um novo tratado internacional sobre mudança climática, que devem se encerrar em dezembro, em Copenhague. As nações esperam criar um acordo que suceda ao Protocolo de Kyoto, que expira em 2012.