Gustav se torna furacão de categoria 3 na costa de Cuba O furacão Gustav ganhou força neste sábado e passou a ser uma tempestade de categoria 3 enquanto se move sobre as águas quentes do Caribe em direção ao oeste de Cuba, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Perto das 7h (horário de Brasília), a tempestade tinha ventos máximos de 185 quilômetros por hora, caracterizando um furacão de categoria 3, em escala que vai até 5. Qualquer tempestade com ventos maiores do que 178 quilômetros por hora é considerada "grande" pelo centro de furacões, que tem sede em Miami. A tempestade, que matou até 77 pessoas no Caribe, ainda está a caminho de chegar ao local onde há grande concentração de plataformas de petróleo e gás natural na costa da Louisiana. A rota mais provável do furacão o leva a chegar no oeste de Nova Orleans na terça-feira. Embora previsões sejam suscetíveis a erros, o Centro Nacional de Furacões disse na sexta-feira que o Gustav pode se tornar uma tempestade de categoria 4 dentro de 48 horas. Autoridades dos EUA, cientes da devastação causada pelo furacão Katrina há três anos, alertaram que o Gustav deve trazer ondas de 5 a 9 metros de altura na costa do Golfo do México, e disseram que quatro Estados em sua rota potencial devem começar a ser esvaziados no sábado. "Esta tempestade tem potencial de ser muito perigosa", disse Bill Irwin, diretor de programação do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA.