Guarda Costeira dos EUA aumenta pressão sobre BP

Um alto oficial da Guarda Costeira americana disse neste sábado que os planos da petroleira BP para conter o vazamento de petróleo no Golfo Do México não vão longe o suficiente.

O almirante James Watson deu à empresa britânica 48 horas para identificar "capacidade adicional de conter o vazamento".

O alerta foi feito depois de dados do governo americano sugerirem que a quantidade de petróleo é o dobro das estimativas anteriores.

"Porque aquelas estimativas foram agora revisadas e estima-se um fluxo consideravelmente maior de petróleo do poço Maçado 252, está claro que capacidade adicional é necessária", disse Watson em uma carta à BP.

Preocupação

A carta foi datada de 11 de junho e enviada neste sábado.

"A BP precisa identificar nas próximas 48 horas uma capacidade extra de conter o vazamento que possa ser operacionalizada e apressada."

"Estou preocupado que seus planos atuais não permitem a mobilização máxima de recursos para fornecer a capacidade de coleta necessária e consistente com as estimativas revisadas", disse a carta.

A carta foi uma resposta aos planos da BP de conter o vazamento em uma operação que levará várias semanas.

O petróleo está vazando de um poço danificado a 1,5 mil metros de profundidade no Golfo do México desde a explosão da plataforma operada pela BP, a Deepwater Horizon, no dia 20 de abril, em um incidente que matou 11 trabalhadores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.