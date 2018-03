Grupo de países divulga proposta sobre finanças climáticas

A Grã-Bretanha, o México, a Austrália e a Noruega divulgaram um documento na conferência climática em Copenhague a respeito da governança das finanças climáticas, incluindo propostas para a criação de um ou mais fundos para gerenciar o processo.

O documento, que não faz parte do acordo oficial em negociação, é uma tentativa de quebrar um impasse sobre o financiamento que as nações ricas vão oferecer aos países em desenvolvimento para mitigar e se adaptar a mudanças climáticas e como esses recursos serão administrados - um ponto chave das negociações.

O documento estabelece alguns princípios centrais, propõe algumas estruturas gerais para governar as finanças climáticas, propõe um novo fundo ou fundos, e enfatiza a importância de levantar financiamento no setor privado, particularmente por meio da expansão dos mercados de carbono. As informações são da Dow Jones.