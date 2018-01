Grupo de 45 baleias encalha em praia da Austrália

Uma equipe de resgate jogou água na pele seca de baleias encalhadas em um remoto banco de areia da costa australiana nesta sexta-feira, 23, para tentar mantê-las vivas até a maré alta. Pelo menos 38 baleias morreram. Foto:AP Veja também: Austrália descarta ação legal pelo fim da caça às baleias Ambientalistas querem ação legal contra baleeiros japoneses Autoridades do governo disseram que as baleias encalharam na quinta-feira, 22, a cerca de 150 metros da ilha Perkins, no noroeste do estado da Tasmânia, e todas menos sete já estavam mortas quando foram encontradas. Uma equipe de seis guardas florestais chegou às sobreviventes no início dessa sexta-feira, 23, e estavam tentando manter sua pele molhada, disse a porta-voz do Serviço de Parques e Florestas da Tasmânia, Liz Wren. "A próxima oportunidade de tentar qualquer possível resgate acontecerá mais tarde, durante a maré alta", disse. Ela não soube informar o horário preciso. A equipe determinou que o grupo é composto por 45 baleias, afirmou e que há animais jovens entre as sete sobreviventes. A razão das baleias terem encalhado ainda não é clara, mas Liz disse que as condições difíceis do mar e o canal estreito pelo qual estavam passando podem ser alguns dos motivos pelos quais o grupo foi parar no banco de areia.