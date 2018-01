Grupo conta cisnes no Tâmisa

O grupo Swan Uppers (voluntários que todo ano capturam cisnes nas águas do Tâmisa para identificação) fizeram nesta segunda-feira mais uma cerimônia de marcação e verificação do estado de saúde dos cisnes que vivem no rio (entre Shepperton e Windsor), no sul da Inglaterra. Os cinco dias de censo remontam ao século 12, época em que a Corôa britânica tinha o direito de posse de todos os cisnes.

Hoje, a Corôa detém o direito de posse de todos os cisnes não marcados em águas abertas do País, mas a Rainha só exercita seus direitos em certas partes do Tâmisa e alguns de seus tributários.