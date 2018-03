Greenpeace tumultua sessão sobre clima do Parlamento francês

Vários ativistas do Greenpeace atrapalharam nesta quarta-feira, 2, uma sessão da Parlamento francês sobre a cúpula de Copenhague, que na próxima semana tentará promover um novo acordo contra a mudança climática.

Inicialmente, alguns dos ativistas subiram no telhado do Legislativo antes mesmo do começo da sessão. Nessa hora, outros integrantes da organização ecológica protestavam na entrada do prédio com cartazes em punho.

A Polícia interveio, dispersou os ativistas e os fizeram descer do telhado. Depois, vários membros do Greenpeace entraram nas tribunas do plenário da casa interromperam brevemente o debate sobre a cúpula de Copenhague.

Dentro dos atos midiáticos relacionados à cúpula de Copenhague que a organização promove na França, o Greenpeace realizará no próximo sábado, em Bordeaux, um "desfile de moda" em que dois modelos em traje de banho se juntarão junto a uma fonte cujas estátuas estarão equipadas com "snorkels" (respiradouros) para o caso de o nível do mar aumentar.