Greenpeace sobem em guindaste para estender cartaz nos EUA

Militantes do Greenpeace estenderam nesta segunda-feira, 27, um cartaz de 55 metros quadrados, pendurados de um guindaste, para pedir aos 17 ministros do Meio Ambiente que se reuniam no Departamento de Estado dos Estados Unidos "medidas reais para 'salvar o planeta'".

Sete ativistas da organização subiram às 6h a um guindaste de um prédio em construção em frente ao Departamento de Estado.

Ministros e representantes das principais economias do mundo e de países emergentes como Brasil, China, Índia e México, participam, em Washington, de uma reunião de dois dias para preparar a conferência que será realizada em dezembro, em Copenhague, onde deve se firmar um novo protocolo sobre a mudança climática.

Durante três horas, ficou estendido o cartaz na qual diziam que esta reunião é "muito importante para fracassar" e pediram aos políticos de todo o mundo "acabar com o aquecimento global".