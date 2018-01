Greenpeace protesta por imposto menor para energia solar

BRASÍLIA - O Greenpeace faz na manhã desta terça-feira, 7, um pequeno protesto em frente ao prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília, para cobrar do ministro Joaquim Levy apoio à geração de energia solar. Um manifestante vestido de sol e "preso" dentro de uma cela cenográfica interrompe a passagem em frente à portaria principal do ministério. Outros participantes carregam uma faixa com a frase "Levy, deixa o sol iluminar o futuro do Brasil".

Apesar de o ato reunir menos de dez pessoas, foi o suficiente para atrapalhar o caminho de Levy. Depois de deixar a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, onde participou de reunião, o ministro da Fazenda teve que entrar no prédio pela garagem, e não pela portaria que usa costumeiramente.

Os manifestantes pedem apoio de Levy à redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a geração de energia solar, tema que será discutido na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), no fim desta semana, que deverá ser presidida pelo ministro.