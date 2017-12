Greenpeace pede a Obama, Lula e Sarkozy acordo sobre clima

Manifestantes do Greenpeace estenderam bandeira que cobriu parte da fachada do Teatro Amazonas

MANAUS - Em manifestação realizada em Manaus na manhã desta quinta-feira, 26, militantes da organização não governamental Greenpeace fizeram apelo a favor de um acordo na reunião que será realizada em dezembro em Copenhague (Dinamarca) para redução das emissões de gases de efeito estufa.

O apelo, dirigido aos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos Estados Unidos, Barak Obama, e da França, Nicolas Sarkozy, estava em três frases escritas iguais escritas em uma bandeira com a qual os manifestantes cobriram parte da fachada do Teatro Amazonas. Na bandeira estava escrito:"Obama, faça história, salve o clima", em inglês; "Sarkozy, faça história, salve o clima", em francês; e "Lula, faça história, salve o clima", em português.

O Greenpeace promoveu a manifestação aproveitando o fato de que, na tarde desta quinta-feira, acontecerá em Manaus uma reunião dos presidentes dos países amazônicos conduzida por Lula, da qual participa também Sarkozy. Neste encontro, Lula tentará extrair dos colegas uma posição comum para ser levada à reunião mundial sobre mudanças climáticas que começa no dia 7 de dezembro em Copenhague. A manifestação do Greenpeace durou cerca de meia hora, e não houve incidentes.