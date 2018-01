Greenpeace faz 'barulhaço' em SP contra aquecimento global

A ONG defensora do meio ambiente Greenpeace vai realizar um 'barulhaço' nesta segunda-feira, 21, em São Paulo, como forma de protesto contra o aquecimento global. A atividade deve começar por volta das 12 horas, em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade, com instrumentos musicais e ativistas fantasiados. O Greenpeace também promoverá a assinatura de um banner gigante, endereçado ao presidente Lula, que será aberto em Brasília no fim do ano.

Para a terça-feira, 22, está programada a participação da ONG no Dia Mundial Sem Carro com vagas vivas. As ações fazem parte da semana de mobilização pelo clima, que o Greenpeace organiza até o dia 22 para chamar a atenção da população em torno das mudanças climáticas e cobrar compromissos reais do governo brasileiro na 15ª Conferência do Clima, em Copenhague, na Dinamarca.