Greenpeace encontra vasta biodiversidade no Ártico

Imagens submarinas feitas pelo Greenpeace no fundo do Oceano Ártico, ao norte da ilha norueguesa de Svalbard, revelam uma biodiversidade muito grande e inesperada no fundo do mar.

À medida que a mudança climática provoca o derretimento do Ártico, o navio "Hope" do Greenpeace tem navegado pela área para estudar esse oceano tão desconhecido.

As imagens foram enviadas por satélite pelo Greenpeace, inclusive com dados sobre a localização e profundidade do que foi encontrado, numa forma de compartilhar as informações com cientistas.

Enquanto isso, na superfície, ativistas se informam sobre a indústria pesqueira que está colocando em risco esse ecossistema.