Greenpeace denuncia suspensão da sessão plenária do COP-15

O movimento ambientalista Greenpeace denunciou a suspensão nesta quarta-feira, 9, da sessão plenária da cúpula da ONU sobre mudança climática (COP15), por considerar que põe em perigo um acordo obrigatório que proteja os países mais ameaçados pelo aquecimento global.

O responsável da política climática internacional do Greenpeace, Martin Kaiser, disse que, para "os países mais vulneráveis do mundo, como (a ilha de) Tuvalu, esta é uma questão de sobrevivência". "Só um acordo legalmente obrigatório pode dar a estes países a confiança de que seu futuro estará garantido", afirmou Kaiser.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O membro do Greenpeace destacou o silêncio desta quarta-feira das nações ricas nos debates na sessão plenária, e considerou que a China e a Índia, ao evitar falar dos aspectos legais, estão dificultando que os Estados Unidos se comprometam a assinar um tratado vinculativo.

Veja também:

Grupo de países divulga proposta sobre finanças climáticas

Rascunho de acordo em Copenhague privilegia ricos

ONU defende países emergentes no COP-15

Glossário sobre o aquecimento global

O mundo mais quente: mudanças geográficas devido ao aquecimento

Entenda as negociações do novo acordo

Rumo à economia de baixo carbono

Segundo Kaiser, "outros países industrializados, como Alemanha, França, Reino Unido e Japão, devem dar agora seu apoio para conseguir um resultado legalmente vinculativo".

A presidente da conferência, Connie Hedegaard, determinou nesta quarta-feira - terceiro dia da cúpula, na qual se busca um acordo para reduzir os gases do efeito estufa a partir de 2012 - um recesso para o almoço, diante do desacordo reinante, para retomar as negociações no período da tarde.