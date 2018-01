Greenpeace aborda barco carregado de madeira no Pacífico

Quatro membros do Greenpeace abordaram nas águas de Papua-Nova Guiné um navio de bandeira malaia que transportava um carregamento de madeira de Papua com destino à China, informou o grupo. Os ativistas abordaram o cargueiro esta semana no porto de Paia Inlet e penduraram uma faixa com os dizeres: "Protejam as matas, salvem nosso meio ambiente." O Greenpeace assegura que o barco Harbour Gemini, operado pela empresa Rimbunan Hijau, infringiu a legislação local de conservação das matas. "A proteção das florestas enormes e antigas é vital para evitar os impactos negativos da mudança climática", disse o porta-voz do grupo, Sam Moko. Ele acrescentou que o Greenpeace pediu ao governo que estabeleça um monitoramento sobre as concessões para cortes em grande escala.