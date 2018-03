Grandes emergentes são contra cortar emissões em 50%

China, Índia, Brasil e África do Sul se opõem ao estabelecimento de uma meta de redução pela metade das emissões de CO2 até 2050 na conferência climática a ser realizada em Copenhague na semana que vem, afirmaram diplomatas europeus nesta quarta-feira, 2.

Um documento dos quatro grandes países em desenvolvimento ainda diz que eles são contrários a um pico das emissões até 2020 e a um limite de no máximo 2 graus Celsius para o aquecimento global acima da temperatura da era pré-industrial, segundo os diplomatas.

"O documento é defensivo. Ele define os limites para essas economias emergentes", disse à Agência Reuters um diplomata europeu ciente do conteúdo do documento. Muitos países em desenvolvimento apoiam as metas rejeitadas pelos quatro países.