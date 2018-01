Grande Barreira de Corais da Austrália terá um tour virtual

Primeiro foram ruas e cidades do planeta. Depois o céu. Em breve será possível fazer um tour virtual por meio das ferramentas Google Maps e Google Earth pela Grande Barreira de Corais da Austrália. Esse será o mais vistoso resultado da expedição científica Catlin Seaview Survey. Lançado nesta quinta, 23, pela companhia internacional de seguros Catlin, o projeto tem o objetivo de revelar em uma faixa de profundidade de 0 até 100 metros a composição e a saúde do recife de corais.

Para isso, foi desenvolvida uma câmera especial (veja foto acima) capaz de capturar milhares de imagens panorâmicas de 360 graus. Quando colocadas juntas, permitirão que uma pessoa escolha uma locação, "mergulhe" e faça um tour pelos locais visitados pela expedição. A expectativa é de que, ao final do trabalho, cerca de 50 mil panorâmicas possam ser acessadas. Também serão disponibilizados vídeos no YouTube. As imagens poderão ser vistas a partir de setembro.

Uma equipe de pesquisadores ligada à Universidade de Queensland também vai coletar uma série de dados que poderão ajudar a compreender como as mudanças climáticas e outras alterações no ambiente podem estar afetando o ecossistema. Em uma das linhas de trabalho, por exemplo, será investigada a mega-fauna que frequenta o local, como os tubarões-tigres, as tartarugas-verdes e a arraia-jamanta.