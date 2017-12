Grã-Bretanha pode cortar emissões em 10% plantando árvores As emissões de gases do efeito estufa da Grã-Bretanha poderiam diminuir 10 por cento até 2050 se o país cobrisse mais 4 por cento do seu território com florestas, ou plantasse árvores numa área equivalente a 30 mil campos de futebol por ano, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira.