Governo peruano investiga morte de mais de 500 pelicanos em sua costa

O governo do Peru está investigando a morte de mais de 500 pelicanos ao longo de 70 quilômetros de sua costa norte, entre as cidades de Piura e Lambayeque.

Os animais foram encontrados no final da semana passada, na mesma região peruana onde cerca de setecentos golfinhos apareceram mortos no início do ano.

Uma ONG ambientalista local disse à BBC que suspeita que os animais estejam sendo afetados por uma epidemia viral.

Análises preliminares indicam que os animais morreram nos últimos dias na praia - e não em alto-mar.

Além de golfinhos e pelicanos, foram encontradas ali as carcaças de atobás, leões marinhos e uma tartaruga.

