Governo faz campanha contra consumo exagerado no Dia da Criança

SÃO PAULO - O Ministério do Meio Ambiente aproveita o Dia da Criança, nesta sexta-feira, 12, para lançar a campanha "Ganhou, Doou". A ação quer difundir a ideia de que um brinquedo que não é mais usado deve ser doado quando um novo for comprado, estimulando assim o desapego e questionando a necessidade de acúmulo de coisas.

O projeto faz parte da campanha "Crianças e Consumo Sustentável" e será lançado no Zoológico de Brasília e no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, na capital federal.

"Sabemos que é quase impossível pedir aos pais que não deem mais brinquedos aos filhos, mas é urgente que consigamos estabelecer uma nova relação com as coisas - por que precisamos ter sempre mais?", pergunta Fernanda Daltro, gerente de projetos da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC) do Ministério do Meio Ambiente.

Os brinquedos doados serão encaminhados para organizações não governamentais de apoio à infância. As crianças que levarem um brinquedo receberão em troca uma revista da Turma da Mônica que trata de questões ambientais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço

Campanha "Ganhou, Doou"

Zoológico

Data: Sexta-feira, 12 de outubro

Local: Teatro de Arena do Zoológico

Horário: 9h às 18h

Localização: Av. das Nações, Via L4, Asa Sul

Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Data: Sexta-feira,12, e sábado, 13 de outubro

Local: Parque Ana Lidia

Horário: 9h às 18h

Localização: Asa Sul (entradas pelo eixo Monumental, setor de Indústria e Quadras 901,906 e 910 Sul)