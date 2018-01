Governo do Estado criará novo parque em Bertioga

Em vias de criar dois parques e duas florestas na Serra da Cantareira, o governo de São Paulo tem novo alvo de preservação - Bertioga, na Baixada Santista, onde ainda há uma praia virgem: Itaguaré.

A ideia é proibir, durante seis meses, qualquer tipo de mudança em uma área que deve incluir restinga e mangue. Neste período, o governo negociará com proprietários da região a criação de um parque.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para evitar a desapropriação, alguns deles já manifestaram o interesse de criar reservas particulares. Nesses casos, os donos podem explorar o ecoturismo nas áreas privadas, mas elas ficam protegidas.

A ONG WWF faz campanha pela criação de um parque em Bertioga. Segundo a engenheira florestal Luciana Simões, coordenadora do Programa Mata Atlântica da WWF, 3,8 mil pessoas aderiram ao abaixoassinado. "Só temos restinga protegida na Ilha do Cardoso e em Picinguaba, na Serra do Mar", diz.