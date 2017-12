Governo deve anunciar nesta sexta proposta para Copenhague

O governo deve anunciar nesta sexta-feira, 13, em São Paulo, a posição que levará para a 15ª Conferência sobre Mudança do Clima, em Copenhague, que será realizada em dezembro. O tema será discutido em reunião no escritório da Presidência da República entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros.

Segundo nota do Ministério do Meio Ambiente, o ministro Carlos Minc disse que o Brasil levará uma meta ousada de redução de emissões de gases de efeito estufa. "Além da oferta de corte de 80% do desmatamento na Amazônia (redução de cerca de 580 milhões de toneladas de CO?), o País vai levar à Convenção das Nações Unidas, propostas de redução de emissões em áreas como energia (etanol e biocombustíveis), siderurgia (aço verde), agropecuária e de queda do desmatamento em outros biomas", afirma a nota. A reunião, em São Paulo, está marcada para as 15 horas, segundo agenda da Presidência da República.