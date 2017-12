Governo de Santiago adota medidas contra má qualidade do ar

As autoridades locais de Santiago proibiram neste domingo a circulação de 360 mil veículos e o funcionamento de 847 indústrias e caldeiras, devido aos alarmantes índices de qualidade do ar da capital chilena. Os veículos proibidos de trafegar são os que não possuem catalisadores para diminuir a poluição. A região metropolitana de Santiago, onde vivem seis dos 16 milhões de chilenos, localiza-se em um vale cercado por um cordão montanhoso que impede a ventilação e a dispersão das partículas poluentes do ar. Nos últimos dias, uma nuvem cinza estacionou sobre as cabeças da população local.