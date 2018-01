Governo de Bangladesh proíbe ternos para economizar energia

A primeira-ministra de Bangladesh ordenou a funcionários do governo do sexo masculino que deixem de usar ternos, jaquetas e gravatas para economizar eletricidade.

Sheikh Hasina disse aos funcionários que a medida iria minimizar o uso de ar condicionado.

Bangladesh enfrenta cortes diários de energia, já que as usinas do país não são capazes de atender à demanda.

Um oficial de alto escalão disse à BBC que o governo vai, em breve, encorajar empresas a seguir o exemplo.

O código oficial de vestimenta de Bangladesh foi reescrito - após Hasina ter ordenado a funcionários do governo que fizessem mais para melhorar o problema de escassez de energia no país.

Até mesmo ministros não terão de vestir terno e gravata.

Durante os meses quentes - entre março e novembro - os homens foram instruídos a vestir apenas calça e camisa, e a camisa não precisa mais ser colocada dentro da calça.

Funcionários de alto escalão e ministros receberam ordens para não ligar o ar condicionado em temperaturas inferiores a 24ºC.

Em junho, em mais uma tentativa de diminuir o consumo de energia, os relógios foram adiantados em uma hora para economizar eletricidade durante o dia.

Há relatos de que o governo pretende gastar US$ 6 bilhões na construção de novas usinas de energia operadas por empresas particulares.

As usinas atuais, de propriedade pública, não foram capazes de suprir as necessidades da grande população de Bangladesh e da economia do país, que vem crescendo em média 6% ao ano durante os últimos cinco anos.

Acusações de mal-administração e corrupção são frequentes no setor de energia do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.