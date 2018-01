Governo australiano combate praga de ratos em ilha no país

A prefeitura de uma ilha paradisíaca na Austrália anunciou um plano ousado para tentar acabar com uma praga de ratos: o de lançar 42 toneladas de veneno de helicóptero sobre a ilha.

Segundo Stephen Willi, prefeito da ilha, o plano é radical mas "não há outra solução para eliminar os ratos de uma vez por todas", disse ele a TV Sky News. "Esse é um dos lugares mais bonitos do mundo, por isso precisamos de um plano detalhado e de resultado", disse.

A ilha Lord Howe, a 800 quilômetros da costa de Sydney, está na lista de Patrimônios da Humanidade da Unesco.

Os helicópteros lançarão iscas com veneno sobre as áreas não habitadas - nas habitadas, as iscas serão espalhadas manualmente.

Antes do lançamento de veneno, pássaros nativos serão enjaulados, animais de estimação, como cachorros e gatos, usarão proteção e vacas e galinhas serão transportadas para fora da ilha por um período de cem dias, quando o veneno perderá seu efeito. Além disso, crianças terão que ser supervisionadas de perto pelos pais.

A ilha de Lord Howe, de 57 quilômetros quadrados, possui 350 residentes permanentes, e está tão isolada do restante da Austrália que algumas espécies nativas não são encontradas em nenhum outro local. Dois terços da área são protegidos e o mar que a rodeia é uma reserva marinha.

Acredita-se que os roedores chegaram em um a barco à ilha em 1918. Desde então, a população se multiplicou e exterminou cinco espécies de aves, segundo informações da WWF Austrália.

Segundo o WWF Austrália, os ratos são uma das maiores ameaças à vida selvagem da ilha.

Projetos similares de erradicação de roedores já foram implantados antes em locais inabitados, mas esta é a primeira vez que um programa do tipo é sugerido em uma local com uma população humana significativa.

A operação está marcada para agosto de 2012, e envolveria dois lançamentos com veneno separados por um período de duas semanas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.