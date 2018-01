Governo alemão lança concurso mundial para área ambiental

O Ministério Federal de Educação e Investigação da Alemanha lançou nesta terça-feira, 7, o concurso "Green Talents", que tem como objetivo selecionar os 15 melhores jovens pesquisadores de tecnologia ambiental do mundo.

Os vencedores, escolhidos com base em seu perfil científico e no interesse em cooperar com parceiros alemães, participarão, durante um semana, do Fórum Científico Internacional que vai acontecer no mês de setembro na Alemanha. Além disso, eles poderão apresentar sua própria pesquisa durante o Fórum.

Para participar do concurso, os jovens devem ter até 35 anos, mestrado com nota acima da média ou qualificação superior no campo da tecnologia ambiental, fluência em inglês e não possuir cidadania alemã. O interessados devem enviar currículo, carta de recomendação e texto que explique seu interesse pelo "Green Talents" - todos em inglês - até o dia 31 de maio para o endereço greentalents@research-in-germany.de. Mais informações no site da iniciativa.