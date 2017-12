Governador da Flórida declara estado de emergência por vazamento de óleo

O governador da Flórida, Charlie Crist, decretou estado de emergência diante da ameaça do vazamento de petróleo de uma plataforma de exploração que explodiu no Golfo do México, lançando uma volume estimado em 5.000 barris ao dia no mar. O óleo já atinge o litoral do estado da Louisiana. Crist declarou emergência no Panhandle, como é conhecida a costa noroeste do Estado.

O governador disse que é preciso tomar "precauções para proteger nossos recursos naturais, parias e outros ecossistemas costeiros, bem como o bem-estar geral do Estado".

A Guarda Costeira dos EUA acompanha o avanço da mancha de óleo, que poderá chegar à Flórida se os ventos mudarem.

O dano aos ecossistemas marinhos, caso isso ocorra, será "incalculável", disse o professor da Faculdade de Ciências Marinhas da Universidade de Miami Daniel Suman.