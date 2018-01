Governador da Califórnia luta para manter lei de clima

O governador da Califórnia e ator Arnold Schwarzenegger participou de uma peça publicitária com o cineasta James Cameron, que o dirigiu em O Exterminador do Futuro. O objetivo era pedir aos californianos apoio à legislação estadual sobre mudanças climáticas - eles querem que as pessoas votem amanhã contra a Proposição 23. Na prática, se ela passar, fica comprometida a meta do Estado de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global, em 25% até 2020.

"Digam a seus amigos, famílias, cyborgs e avatares para votar "não" à Proposta 23, antes que seja tarde", afirma Cameron no vídeo. Em seu governo, Schwarzenegger fez inúmeras ações para tentar deixar o Estado mais verde, e a lei de clima é parte desse legado. A Califórnia tem meta de obter um terço de sua eletricidade de energias renováveis e tem plano de criar um mercado para vender permissões para emitir gases-estufa.