Gore vai a Manaus falar de Sustentabilidade

Al Gore está de volta. O ex-vice presidente dos EUA será a principal atração do Fórum Internacional de Sustentabilidade, promovido pelo Lide, do empresário João Dória Júnior, em Manaus, nos dias 26 e 27 de março. Para o evento, que acontece no Hotel Tropical, também está confirmada a vinda do ex-secretário da ONU, Kofi Annam.

São esperados cerca de 300 participantes dos meios empresariais e políticos, que conhecerão o trabalho feito na região por entidades como a Fundação Amazonas Sustentável.