Google Street View oferece passeio virtual pelo Monte Everest

O Google apresentou nesta quinta-feira, 12, um passeio virtual pela região do Everest, no Nepal, que permite observar as condições de vida em um dos lugares mais inacessíveis da Terra.

O serviço Street View oferece vistas do parque nacional de Sagarmatha, onde rios azuis gelados correm debaixo dos picos nevados, monges tocam música e os criadores de iaques guiam os rebanhos por caminhos abruptos de pedra.

Equipados com duas câmeras com tripés, os operadores do Google percorreram a região a pé e tiraram mais de 45 mil fotos panorâmicas de aldeias remotas no Himalaia oriental habitadas pela comunidade sherpa.

O Google se associou com a start up nepalesa Story Cycle e com o nepalês Apa Sherpa, que escalou 21 vezes o Everest, o pico mais alto do mundo, antes de se aposentar e fundar uma associação dedicada à educação.

Os visitantes do Google Street View podem se deslocar por meio de uma imagem panorâmica digital de 360º.

"Todo o mundo conhece o Monte Everest, mas muito poucos são conscientes da dureza da vida nesses povoados", disse Apa Sherpa.