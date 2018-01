Google Earth ajuda a descobrir novas espécies

Cientistas encontraram diversas novas espécies de plantas e animais depois de descobrirem uma área inexplorada no norte do Moçambique com a ajuda da ferramenta de internet Google Earth. O local foi encontrado quando pesquisadores do Jardim Botânico Real de Kew, na Inglaterra, observavam mapas retirados da ferramenta do Google em busca de uma área a mais de 1,6 mil metros acima do nível do mar para um projeto de conservação. Foi então que eles identificaram uma vasta região inexplorada. O Monte Mabu, como é chamado o local, era conhecido apenas pela comunidade local dos vilarejos ao redor da região. Uma equipe de 28 cientistas de seis países realizou uma expedição ao Monte Mabu para recolher, registrar e analisar as espécies da região. Entre as novas espécies descobertas, eles identificaram camaleões pigmeus, borboletas, víboras, além de uma rara orquídea e diversas plantas exóticas. A equipe recolheu mais de 500 amostras de plantas para análise. "A fenomenal diversidade é muito impressionante", disse o cientista que liderou a expedição, Jonathan Timberlake. Segundo ele, ainda há muitos locais como o Monte Mabu inexplorados ao redor do mundo. No momento, os pesquisadores estão trabalhando com o governo de Moçambique para proteger a área descoberta e incentivar a sua conservação pela comunidade local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.