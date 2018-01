Golfinhos presos em buraco de gelo

Dois golfinhos estão encurralados em um buraco de gelo em Newfoundland, no Canadá, desde o começo da semana. O gelo está avançando cada vez mais. Além do cansaço, o perigo é que os golfinhos fiquem presos sob a camada congelada e morram sufocados. Presos a algumas dezenas de metros da terra firme, o drama dos golfinhos está comovendo a população de Seal Cove. Ninguém sabe como eles se separaram do grupo há quatro dias e acabaram presos. As tentativas de quebrar o gelo para que os golfinhos voltassem ao mar aberto fracassaram, depois que o barulho das lanchas assustou os animais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.