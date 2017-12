Golfinhos e 55 baleias morrem encalhados na Austrália

Vários golfinhos e 55 baleias morreram nesta segunda-feira, 23, encalhados no sudoeste da Austrália, segundo informaram as autoridades locais.

Os animais encalharam em frente à costa da baía de Hamelin, 300 quilômetros ao sul da cidade de Perth, capital do estado da Austrália Ocidental, e especialistas e voluntários trabalham para manter com vida e hidratados alguns deles que permanecem vivos.

O porta-voz do departamento do Meio Ambiente estadual, Greg Mair, disse que as baleias pertencem à espécie conhecida como falsa-orca.