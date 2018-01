Golfinho recém-nascido é encontrado no litoral de SP

golfinho fêmea recém-nascido foi resgatado pelo Grupamento de Guarda Costeira da Guarda Civil Municipal de Praia Grande, no litoral de São Paulo na manhã de quinta-feira, 18.

O mamífero deve ter se perdido da mãe após o nascimento.

O animal, da espécie toninha, foi encontrado ainda com o cordão umbilical pela população no Bairro Solemar e encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM) no Guarujá.