Golfinho morre em praia argentina após ser retirado do mar por multidão para foto

Um golfinho morreu, provavelmente por desidratação, ao ser retirado do mar por uma multidão de turistas na praia de Santa Teresita, na Argentina. Os frequentadores queriam fazer fotos com o animal e, para isso, o retiraram da água. Fotos feitas por um turista mostram a multidão em volta do golfinho. Em um vídeo que circula na internet, o homem que retira o animal da água afirma que o golfinho já estava morto. Entretanto, algumas pessoas que o rodeavam recomendaram voltar com o animal para o mar.

A Fundação Vida Silvestre Argentina, organização ambiental, denunciou a situação e emitiu um comunicado ao público para informar que o golfinho franciscano, espécie retirada do mar na ocasião, é uma espécie em extinção e são encontrados apenas nas costas da Argentina, Uruguai e Brasil.

A estimativa, segundo a fundação, é de que em todo mundo existam apenas 30 mil animais da espécie, que é muito vulnerável porque tende a nadar perto da costa, onde se tornam presas fáceis de pescadores. Com tem uma pele muito fina e frágil, o animal não pode ficar muito tempo fora da água. Com a exposição provocada pelos turistas, ele teria desidratado e morrido.

Depois de morto, o corpo do golfinho foi abandonado pelos turistas na areia.

Ainda de acordo com a fundação, este teria sido o segundo caso recente em que um golfinho é retirado do mar por turistas. "Devemos informar a população sobre a necessidade urgente de devolver esses animais ao mar . É fundamental que as pessoas ajudem no regaste desses golfinho, porque cada um deles importa", disse a fundação, em nota.

A fundação afirma que, por ter uma pele frágil, que não permite que passe muito tempo longe da água, o golfinho superaqueceu e morreu. E mais: seu corpo, após perder a “utilidade”, foi deixado pelos turistas ali mesmo, na areia.

Segundo a fundação, há pelo menos dois registros de golfinhos do tipo franciscana — um dos menores do mundo, que mede entre 1,30 e 1,70 metro — sendo tirados da água por banhistas que posavam com os animais na praia. A entidade confirma que pelo menos um dos animais morreu poucos minutos depois e seu corpo foi deixado na areia.