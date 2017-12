RIO - A modelo Gisele Bündchen, embaixadora da boa vontade da ONU, deu sua contribuição simbólica para o meio ambiente ao plantar uma árvore nesta segunda-feira, 4, durante a Green Nation Fest, na Quinta da Boa Vista, evento paralelo à Rio +20.

"A coisa mais importante que a gente pode fazer é educar as pessas e conscientizar a todos do que está acontecendo no meio ambiente", disse Gisele. A modelo participou também de um encontro com crianças de escolas públicas, com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e com Achim Steiner, diretor do Pnuma, agência da ONU para o meio ambiente.

A modelo foi o centro das atenções do evento, principalmente no momento em que plantou a muda de sapucaia. Gisele ainda conversou com o jardineiro local antes de efetuar o plantio da árvore que "adotou".