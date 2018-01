Geradoras de energia sem permissão para emitir até 2011

E Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA reafirmou que não vai conceder às geradoras de energia elétrica permissão federal para emissão de gases causadores de efeito estufa até janeiro de 2011.

O comunicado reitera a intenção da instituição, divulgada no mês passado, de dividir em fases a regulação de emissão de gases que alteram o clima, começando pelas maiores fontes.

A regulação de dióxido de carbono e outros gases que contribuem para o aquecimento global pela EPA é um assunto controverso para a agência, que concluiu no ano passado que tais gases eram uma ameaça para a saúde e o bem estar da humanidade. Numerosos políticos estaduais, grupos industriais e membros do Congresso protestaram contra a intenção da agência de regular os gases, e a EPA está se preparando para anos de litígio com esses grupos.

O Presidente Barack Obama e membros de seu gabinete disseram repetidamente que prefeririam que o Congresso agisse contra o aquecimento global por meio de uma legislação energética mais racional. Mas a administração está direcionando seus esforços para um plano regulatório, caso o Congresso continue indiferente à questão.

Lisa P. Jackson, administradora da EPA, disse que o calendário anunciado esta semana era um plano bem calibrado para começar a aplicar o Clean Air Act às maiores fontes emissoras de gases causadores do efeito-estufa.

“O Clean Air Act concede muitas facilidades para as empresas inovarem, e tempo para o governo se preparar para cortar a emissão de gases causadores de efeito estufa. Além disso, garante que não empurremos o problema para a geração dos nossos filhos e netos”, disse Lisa em um comunicado.

A iniciativa da EPA contradiz um memorando emitido pela própria agência em 2008, um mês antes do Presidente George W. Bush deixar o cargo. A administração Bush pregava que a permissão para emissão de gases de efeito estufa não era necessária, a menos que o governo emitisse um alerta dizendo que o dióxido de carbono e outros gases representavam um perigo para a saúde e o meio ambiente. A administração Bush, é claro, nunca emitiu tal alerta.