Gêmeos panda nascem de inseminação artificial no Japão Foto: Efe Os gêmeos Meihin (esquerda) e Eihin, pandas gigantes, tomam sol nos braços de suas tratadoras no parque Shirahama Adventure World, no Japão. Meihin (macho) e Eihin (fêmea) são filhos da Rauhin, nascida no centro no ano 2000. Rauhin foi a primeira panda nascida em cativeiro no Japão. O pai dos gêmeos é Eimei, trazido do zoológico de Pequim. Os filhotes nasceram de inseminação artificial.