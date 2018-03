Gelo polar pode derreter em cinco anos, alerta Al Gore

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel da Paz por seus esforços contra as mudanças climáticas, Al Gore, participou nesta segunda-feira, 14, da conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) em Copenhague. Segundo Gore, novos dados indicam que a camada de gelo polar pode desaparecer durante o verão no prazo de cinco anos.

Durante um evento secundário lotado nesta segunda-feira, Gore apresentou dois novos relatórios sobre o assunto, juntamente com os ministros de Relações Exteriores da Noruega e da Dinamarca. Gore afirmou que cientistas que estudam o polo norte disseram a ele ontem que os últimos dados "sugerem 75% de chance de que toda a camada de gelo polar terá derretido no verão nos próximos cinco a sete anos".

O gelo no Ártico teve níveis recordes de baixa nos últimos verões. Cientistas culpam o aquecimento global, que elevou as temperaturas duas vezes mais rapidamente no norte do que em outras regiões do globo.