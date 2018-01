Geleiras suíças derretem mais rápido do que nunca, diz estudo

As geleiras da Suíça encolheram perto de 12% na última década, um degelo na velocidade mais rápida registrada até agora e que tem como causa a elevação das temperaturas e as nevadas mais leves, mostrou um estudo realizado pela universidade suíça ETH, divulgado nesta segunda-feira, 22.

"A última década foi a pior que tivemos nos últimos 150 anos. Perdemos muita água", disse Daniel Farinotti, pesquisador assistente na ETH.

"A tendência, definitivamente, é que as geleiras estão derretendo mais rápido agora. Desde o fim dos anos 1980 elas perderam mais e mais massa, e mais rapidamente", disse ele.

Ainda é cedo para dizer como será 2009 para as geleiras, que são uma fonte essencial de água para usinas hidroelétricas e uma importante atração turística do país. Farinotti disse que até 6.000 turistas visitam todo ano a geleira de Jungfraujoch.

"Este ano dependerá do verão. Tivemos muita neve no inverno de 2008/09. Mas a primavera foi muito quente e duvido que este ano seja positivo para as geleiras", afirmou Farinotti.

Pesquisadores preveem que até 2050 as temperaturas nos Alpes suíços terão subido 1,8 grau no inverno e por volta de 2,7 graus no verão.