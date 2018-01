Geleiras da Patagônia foram as que mais derreteram entre 1960 e 2003

As geleiras vizinhas do Brasil, na Patagônia argentina e chilena, foram as que mais encolheram no mundo entre os anos de 1960 e 2003, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Houve um encolhimento de aproximadamente 35 metros.

Em segundo lugar ficaram os glaciares do Alasca (Estados Unidos), com uma redução em torno de 25 metros. Ocupa a terceira posição as geleiras localizadas na região das Montanhas Rochosas, nos EUA e no Canadá, com uma diminuição de cerca de 20 metros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa pesquisa mostra que a tendência geral é a de redução do tamanho das geleiras. Entretanto, os altos níveis de precipitação em alguns lugares fez com que a massa dos glaciares aumentasse. Isso ocorreu, por exemplo, no oeste da Noruega, na Nova Zelândia e em partes da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul.