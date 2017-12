Geleira argentina Perito Moreno se rompe no inverno austral

A geleira Perito Moreno rompeu-se, nesta quarta-feira, na Patagônia argentina, um fenômeno incomum durante o inverno austral. O processo de ruptura, que ocorre mais ou menos a cada três anos, foi iniciado na sexta-feira e pode ser consequência do aquecimento global. A última ruptura havia sido registrada em março de 2006. Alguns turistas estavam no local para assistir ao espetáculo, que normalmente acontece em épocas de altas temperaturas. A geleira Perito Moreno, que tem uma extensão de cerca de 200 quilômetros quadrados, mais de três quilômetros e cerca de 70 metros de altura acima do nível do lago. (Por Walter Bianchi)