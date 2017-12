Gato dos EUA é o mais velho felino com duas caras do mundo

CONWAY (EUA) - Frank and Louie, um felino cinza com duas bocas, dois narizes e três olhos, acabou de fazer 12 anos e é o gato mais velho do mundo com duas caras. Sara Wilcox, porta-voz do Guinness World Records, disse que ele é "gato Janus que mais sobreviveu", referindo-se ao nome cunhado pelo zoólogo britânico Karl Shuker, com base no deus romano das transições e dos portões.

Frank and Louie tem uma duplicação cranio-facial, uma condição congênita extremamente rara. O transtorno, também conhecido como diprosopia, pode levar parte ou toda a face de um indivíduo a ser duplicado em sua cabeça.

Entre os gatos domésticos foram registrados vários casos, mas poucos deles sobrevivem à idade adulta, disse Wilcox.

Frank and Louie nasceu em 8 de setembro de 1999. Sua vida notável será comemorada na nova edição do Guinness World Records de 2012, afirmou Wilcox.

A expectativa de vida de um gato de duas caras é de cerca de quatro dias porque em geral eles sofrem de outros distúrbios.