Gato de 10,1 kg entra em concurso para emagrecer

Um gato que pesa 10,1 quilos - mais do que o dobro de seu peso ideal, de 4,5 quilos - é o finalista de um concurso de dietas junto a outros oito animais de estimação, na Grã-Bretanha.

Todos os anos, a ONG de tratamento para animais PDSA realiza o concurso de emagrecimento, em que os bichos entram em dieta com assistência veterinária. O prêmio para o animal que perder mais peso é um fim de semana prolongado com seu dono, em uma casa de campo, no sul da Inglaterra.

O gato Socrates, ou Socs, como é conhecido, começou a ganhar peso nos últimos dois anos, diz seu dono, Bill Duncans, depois que os dois se mudaram para uma casa com menos acesso ao exterior.

Segundo os organizadores, ele é o maior gato já inscrito na competição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O Socs adora comida e sabe quando é hora de jantar. Ele me acorda para tomar café da manhã todos os dias e vem me procurar às 17hem ponto todas as tardes, para seu jantar!", diz Duncan.

"Eu não tenho dado lanchinhos para ele nos últimos dois anos, mas ele costumava implorar pelos restos, e adorava, especialmente, batatas fritas com sabor de queijo e cebola. Estou determinado a fazê-lo emagrecer."

Os veterinários da ONG preparam um programa de dieta personalizado para todos os finalistas da competição.

Nos últimos seis anos, a PDSA realizou exames veterinários em mais de 20 mil cães e notou um aumento de mais de 10% nos níveis de obesidade - 28% em 2008, em comparação com 17% em 2003.

No ano passado, a proporção significava que mais do que um em cada quatro cachorros estavam acima do peso.

Segundo a ONG, os gatos também estão ficando mais gordos e os últimos dados da PDSA indicam que um em cada quatro gatos está acima do peso.

"O problema de obesidade entre bichos de estimação parece estar piorando a cada ano", diz a veterinária sênior da PDSA Elaine Pendlebury. "O excesso de comida e a falta de exercícios resultam em aumento de peso e são responsáveis pela maioria dos casos de animais gordos."

Uma pesquisa recente da PDSA mostrou que entre os lanches mais comuns dados aos bichos de estimação estão carnes gordurosas, queijo, orelhas de porco, batatas fritas, biscoitos e cachorros-quentes.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.