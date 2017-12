Gato 'cleptomaníaco' vira astro no YouTube

Um gato do condado de Bedfordshire, na Grã-Bretanha, se tornou uma celebridade, após câmeras de segurança terem flagrado o bicho roubando cuecas, sapatos, camisetas, uma bola de futebol e até uma boneca em sua vizinhança.

Assim que se apropria dos itens alheios, Denis, de 2 anos, os traz para sua dona, Lesley Newman, em sua residência, na cidade de Luton.

A dona do gato diz se sentir constrangida, mas nada pode fazer para conter os ímpetos do felino.

A onda de delitos cometidos por Denis teve início quando ele tinha apenas seis meses de idade, uma semana após a dona tê-lo deixado sair de casa pela primeira vez.

''Eu vi que havia algumas roupas pelo chão e um pedaço de jornal. Uma semana depois, ele trouxe uma boneca Barbie. Ele ou deixa os artigos no quarto da frente ou os traz para mim na cama'', afirma Lesley.

Precavida, a proprietária do animal guarda todos os artigos dentro de uma caixa, na eventualidade de os vizinhos quererem reavê-los.

As infrações praticadas por Denis se tornaram um sucesso na internet. Ele já conta com uma página de Facebook, um perfil no Twitter e cerca de 400 mil internautas já acessaram vídeos que exibem seus roubos em seu canal de YouTube.

Até mesmo camisetas com a cara do gato e os dizeres ''Denis roubou as minhas calças'' estão sendo vendidas. Os lucros das vendas e dos anúncios colocados no canal de YouTube de Denis estão sendo destinados a uma associação que oferece abrigo para gatos de rua.

