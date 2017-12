Gata perdida de 20 kg encontra um novo lar nos EUA

A gata gorda de New Jersey, que chamou a atenção de toda a América por seu enorme tamanho, agora tem um lar. Uma família do sul de New Jersey vai adotar a gata de 20 quilos apelidada de "Grande Princesa" na semana que vem, de acordo com o abrigo onde ela estava. Cerca de 500 pessoas se inscreveram para adotar a gata de 10 anos. Catherine Harr, do abrigo, disse que a nova família da gata é um casal com um filho adolescente. Ela disse que eles estão construindo um castelo para servir de casa para a Princesa. A adoção vem depois que um veterinário declarou que a gata é saudável - apesar de seu enorme peso. Harr disse que o casal foi escolhido por sua experiência passada com gatos e situação financeira estável - diferentemente do dono anterior da Princesa.