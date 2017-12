Gata desabrigada de 20 kg encontrada nos Estados Unidos

Uma gata de 20 quilos foi encontrada andando por Voorhees, New Jersey, no domingo, 27, sem uma coleira, e funcionários de um abrigo animal esperam que ela consiga um bom lar. "Ela é grande como um jogador de futebol americano", disse Deborah Wright, voluntária do abrigo que está tomando conta do animal. "Eu quero dizer, como você pode perder um gato de 20 quilos?!" Funcionários chamaram a gata de "grande princesa". O maior gato já conhecido pesava pouco mais de 21 quilos. Ele vivia na Austrália e morreu na década de 1980. O Guinness Book, o livro dos recordes, eliminou a categoria desde então, com medo que donos dos animais prejudicassem seus mascotes, tentando quebrar o recorde. O dono da princesa deve aparecer até sábado para pegá-la de volta. Após esse prazo, a gata poderá ser adotada. Wright pretende falar com um veterinário para colocar a gata em uma dieta. Por enquanto, ela come apenas comida para gatos. "Estou quase colocando uma coleira nela e saindo para andar", disse. "Ela poderia se passar por um cachorro!"