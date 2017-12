Gata adota filhote de panda rejeitado na Holanda

Um filhote de panda-vermelho abandonado pela mãe foi adotado por uma gata malhada em um zoológico em Amsterdã, na Holanda. A panda adulta Gladys rejeitou dois filhotes depois que eles nasceram, no dia 30 de junho. Inicialmente, os veterinários do zoológico Artis deixaram os recém-nascidos em incubadoras. No entanto, a gata do zelador do zôo tinha acabado de dar à luz a quatro filhotes e permitiu que os pandas se juntassem às suas crias. Apesar disso, um dos filhotes morreu na semana passada e o outro continua sendo amamentado pela gata. "O filhote está bem, dadas as circunstâncias", disse o zoológico em uma declaração. "Para sobreviver, é importante que ele se alimente bem e cresça. Vamos saber se este é o caso em algumas semanas." O panda ainda não tem um nome, mas o zoológico afirma que a pessoa que quiser patrocinar o filhote poderá escolher um nome para o animal. O panda-vermelho é uma espécie rara e têm uma relação distante dos pandas gigantes. Quando crescem, não ficam maiores do que um gato doméstico. Eles estão na lista de espécies em extinção e vivem nas regiões do Himalaia na China, Butão, Nepal, Índia e Mianmar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.