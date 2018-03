Gases-estufa representam perigo à saúde, alertam os EUA

Um oficial da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos disse à Associated Press nesta segunda-feira, 7, que o órgão concluiu que os gases responsáveis pelo efeito-estufa representam um perigo à saúde das pessoas e devem ser regulamentados.

A Agência anunciará nesta segunda-feira as conclusões da descoberta e fortalecerá o discurso de Obama na cúpula da ONU sobre as mudanças climáticas em Copenhague, demonstrando que o governo norte-americano está disposto a adotar medidas para combater o aquecimento global, mesmo com o Congresso do país ainda não ter aprovado a legislação sobre o clima.

Também será anunciado que a Casa Branca aprovou um projeto da Agência de Proteção Ambiental que autoriza o órgão a estipular regras que regulem as emissões de gases causadores do efeito estufa no país, disse uma autoridade do governo norte-americano nesta segunda-feira, 7.

O projeto aprovado pela Casa Branca permite que a EPA determine regras para regular as emissões mesmo que o Congresso não aprove uma legislação para cortar as emissões dos gases causadores do aquecimento global.

O anúncio acontecerá no mesmo dia da abertura da conferência de clima da ONU em Copenhague. O presidente norte-americano, Barack Obama, que fez do combate às mudanças climáticas uma prioridade de seu governo, pretende participar do encontro nos últimos e decisivos dias da reunião de duas semanas.

A votação da lei ambiental dos EUA tem sido atrasada pelo Senado enquanto os parlamentares debatem a reforma no sistema de saúde, mas os senadores esperam votar o projeto para o clima em março. A lei foi aprovada por margem estreita na Câmara dos Representantes em junho.