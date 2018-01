'Gás hilariante' passa a ser principal ameaça ao ozônio

O óxido nitroso, ou "gás hilariante", tornou-se a principal substância produzida pelo homem a danificar a camada de ozônio, e deverá manter esse status por todo o século, dizem cientistas.

CFC é risco para o meio ambiente em troca de geladeiras

EUA evitam apoiar proposta de fim do uso dos HFCs

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudo, realizado pela Administração Nacional de atmosfera e Oceano (NOAA) dos EUA, diz que limites mais estritos para as emissões do gás, que também é um poderoso agente do efeito estufa, seria uma situação "ganha-ganha para o ozônio e para o clima".

"A emissão de óxido nitroso é atualmente a mais importante emissão individual que ataca o ozônio", escrevem os pesquisadores na edição desta semana da revista científica Science.

O óxido nitroso superou os clorofluorcarbonos, que estão sendo abandonados de acordo com o Protocolo de Montreal, firmado pela ONU em 1987, depois que se descobriu que eles causavam o afinamento da camada da atmosfera que protege a superfície dos raios ultravioleta do Sol.

Cerca de 10 milhões de toneladas de óxido nitroso a cada ano - um terço das emissões totais - vêm de atividades humanas, incluindo fertilizantes, combustíveis fósseis, esterco de gado e indústria química. O uso Amis conhecido do gás talvez seja como anestésico.