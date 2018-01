Garrafas PET viram uniformes de trabalho

1) PET em pedacinhos

Para a produção das fibras de garrafa PET, as embalagens são picadas em pedacinhos e desfiadas por meio de um processo químico. As fibras resultantes são tramadas para formar o tecido. Uma camiseta com 50% de tecido PET permite retirar 2,5 garrafas do ambiente.

2) Novas tramas

Alguns tecidos utilizados nos uniformes de trabalho ficam mais maleáveis graças à combinação da fibra de PET com a de algodão. Outros são feitos de algodão reciclado, em um processo que consiste em desfiar a malha antiga e fiá-la novamente, criando uma nova trama.

3) Calças e coletes

O passo seguinte é o corte dos uniformes – calças e coletes confeccionados com 70% de algodão feito com sobras de malhas e 30% com fios de garrafas PET recicladas. A cada calça produzida por meio desse processo, até quatro garrafas deixam de ser despejadas no ambiente.

4) Peças de resistência

Os uniformes feitos com material 100% reciclado são muito resistentes, porque o tecido resultante pesa 210 gramas por metro quadrado (consistência semelhante à da sarja). Com essa combinação de tecidos também é possível produzir bolsas, nécessaires e estojos.